Hannover (www.anleihencheck.de) - Der Aufwärtstrend bei den Kursen der deutschen Staatsanleihen blieb auch am Donnerstag intakt, so die Analysten der Nord LB.Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) sei auf 173,85 (173,67) Zähler gestiegen. Besonders erwähnenswert: Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen sei zwischenzeitlich mit -0,41% unter den Einlagensatz der EZB von -0,40% gesunken. Der Höhenflug der italienischen zehnjährigen Papiere sei am Berichtstag erst einmal gestoppt worden. Am US-Anleihenmarkt habe feiertagsbedingt kein Handel stattgefunden. (05.07.2019/alc/a/a) ...

