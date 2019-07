Die Alphabet-Aktie markierte am 29. April bei 1.296.07 US-Dollar ihr Jahreshoch und wurde anschließend bis Anfang Juni auf ein Tief bei 1.027,03 US-Dollar durchgereicht. Nachdem das Tief ausgebildet worden war, startete am 3. Juni ein neuer kurzfristiger Aufwärtstrend. Er konnte bis zum Sommeranfang bis an die 50-Tagelinie vorstoßen, diese aber nicht überwinden. Dies gelang erst in den letzten Tagen, nachdem die Aktie zuvor noch einmal bis auf die Marke von 1.075,00 US-Dollar zurückgefallen war. ... (Dr. Bernd Heim)

