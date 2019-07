TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die ostasiatischen Börsen haben sich am Freitag kaum von der Stelle bewegt. Impulse von der Wall Street fehlten, weil an den US-Börsen am Donnerstag wegen des Unabhängigkeitstags nicht gearbeitet wurde. Überdies warteten die Anleger den offiziellen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für Juni ab, der später am Freitag veröffentlicht wird. Die Arbeitsmarktdaten gelten als wichtiger Faktor für das weitere Vorgehen der US-Notenbank. Die Märkte spekulieren aktuell auf eine Zinssenkung bei der Juli-Sitzung im späteren Monatsverlauf.

In Tokio schloss der Nikkei-225-Index 0,2 Prozent höher bei 21.746 Punkten. Auch in Seoul und Hongkong bewegten sich die Indizes in der Nähe ihrer Vortagesschlusskurse, ebenso in Schanghai. Die Börse in Sydney beendete den Handel 0,6 Prozent höher.

An der Börse im indischen Mumbai wurden anfängliche Gewinne wieder abgegeben. Die Haushaltsrede der indischen Finanzministerin Nirmala Sitharaman trage nicht dazu bei, die Kauflust der Anleger zu befeuern, heißt es dort. Die Ministerin hat angekündigt, ausländische Investitionen in verschiedene Sektoren, darunter Luftfahrt, Versicherungswesen und Medien, zu erleichtern.

Die Aktie des Stromversorgers NTPC fällt um 2,3 Prozent. Im Rohstoff- und Energiesektor verbilligen sich ONGC and Vedanta um 3,0 und 2,4 Prozent. Im Luftfahrtsektor fallen Jet Airways um 5 Prozent und InterGlobe Aviation um 1,1 Prozent. SpiceJet legen um 0,8 Prozent zu.

Ausblick belastet Samsung Electronics

Der Kurs des Indexschwergewichts Samsung Electronics fiel in Seoul um 1 Prozent, nachdem das Unternehmen einen Gewinnausblick für das laufende Quartal gegeben hatte. Samsung rechnet im zweiten Quartal mit einem Gewinnrückgang um über 50 Prozent, vor allem weil der Handelsstreit zwischen USA und China die ohnehin schwache Chip-Nachfrage noch weiter habe zurückgehen lassen. Die Prognose liege zwar über den Erwartungen des Marktes, doch sei dies nur einem Sondereffekt zu verdanken, merkten die Analysten von Meritz Securities an.

Die Aktien des kleineren südkoreanischen Chipherstellers SK Hynix verloren nach einem kritischen Analystenkommentar 2,1 Prozent auf 68.700 Won. Daiwa hatte das Kursziel für SK Hynix um 3,3 Prozent auf 89.000 Won gesenkt. Die Analysten erwarten, dass sich der Gewinnrückgang im dritten Quartal beschleunigen wird. Wegen hoher Lagerbestände und einer schwächeren Nachfrage von Datenzentren werde sich die Ertragslage wohl erst in der ersten Hälfte des kommenden Jahres erholen.

Mit Enttäuschung wurde auch das vorläufige Zweitquartalsergebnis von LG Electronics aufgenommen, das der Konzern eine Minute vor Handelsschluss veröffentlichte. Die Aktien beendeten den Handel mit einem Minus von 5 Prozent, hatten aber schon vor Bekanntgabe der Eckdaten deutlich schwächer tendiert.

An der Börse in Hongkong wurden die Aktien des Automobilherstellers Geely erneut von einer kritischen Daiwa-Studie belastet und lagen im späten Handel 6,5 Prozent zurück. Die Analysten befürchten, dass Geely die eigenen Ertragsziele verfehlen wird.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.751,30 +0,50% +19,57% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 21.746,38 +0,20% +8,65% 08:00 Kospi (Seoul) 2.110,59 +0,09% +3,41% 08:00 Schanghai-Comp. 3.011,06 +0,19% +20,74% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 28.766,80 -0,10% +11,41% 10:00 Taiex (Taiwan) 10.785,73 +0,09% +10,88% 07:30 Straits-Times (Sing.) 3.362,10 -0,30% +9,89% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.680,50 -0,41% -0,18% 11:00 BSE (Mumbai) 39.958,14 +0,13% +10,22% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 09:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,1271 -0,1% 1,1285 1,1280 -1,7% EUR/JPY 121,66 -0,0% 121,67 121,62 -3,2% EUR/GBP 0,8964 -0,1% 0,8973 0,8968 -0,4% GBP/USD 1,2574 -0,0% 1,2577 1,2579 -1,3% USD/JPY 107,95 +0,1% 107,82 107,82 -1,6% USD/KRW 1171,19 +0,2% 1168,34 1169,83 +5,1% USD/CNY 6,8758 +0,1% 6,8715 6,8739 -0,0% USD/CNH 6,8800 +0,1% 6,8746 6,8780 +0,1% USD/HKD 7,7907 +0,1% 7,7868 7,7853 -0,5% AUD/USD 0,7019 -0,1% 0,7024 0,7028 -0,4% NZD/USD 0,6676 -0,2% 0,6690 0,6697 -0,6% Bitcoin BTC/USD 10.841,25 -6,3% 11.571,75 11.774,75 +191,5% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,72 57,34 -1,2% -0,71 +19,0% Brent/ICE 63,16 63,30 -0,2% -0,14 +14,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.416,11 1.414,55 +0,1% +1,56 +10,4% Silber (Spot) 15,25 15,29 -0,3% -0,05 -1,6% Platin (Spot) 834,37 835,00 -0,1% -0,63 +4,8% Kupfer-Future 2,67 2,68 -0,4% -0,01 +1,1% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/gos

(END) Dow Jones Newswires

July 05, 2019 03:55 ET (07:55 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.