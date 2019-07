Die Aktie von BASF kämpft derzeit mit der Kursmarke von 60 Euro und hat in der 1-Jahres-Betrachtung rund 23% an Wert verloren. Noch am 23. April markierte der Titel ein neues 6-Monats-Hoch bei 74,52 Euro. Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BASF vor Zahlen von 78 auf 72 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Am Markt werde eine Gewinnwarnung weitgehend...

