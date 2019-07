flatex Morning-news DAX update: Die asiatisch-pazifischen Leitindizes gingen überwiegend ...

Die asiatisch-pazifischen Leitindizes gingen überwiegend mit leichten Kursgewinnen ins Wochenende. Etwas besser performte der australische ASX200, der um 0,50 Prozent anstieg und bei 6.751,30 Punkten schloss. Der japanische Nikkei225 beendete den Handel an der TSE mit einem Plus von 0,20 Prozent bei 21.746,38 Punkten. Die US-Futures notierten seit der asiatischen Handelszeit durchweg im grünen Bereich. Der Xetra-DAX eröffnete am Morgen mit 12.632,14 Punkten. Der Fokus der Markteilnehmer richtet sich heute auf die US-Arbeitsmarktdaten für den Juni, die um 14:30 Uhr veröffentlicht werden.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex schloss am Donnerstag nur wenig verändert mit einem Plus von 0,11 Prozent bei 12.629,90 Punkten. Ausgehend vom letzten Verlaufstief des 02. Juli 2019 bei 12.484,26 Punkten bis zum jüngsten Zwischenhoch und gleichzeitigem Jahreshoch vom 04. Juli 2019 bei 12.656,05 Punkten, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher abzuleiten. Die Widerstände fänden sich bei 12.656/12.697/12.722/12.762/12.787/12.828/12.869/12.893 und 12.934 Punkten. Die Unterstützungen kämen bei 12.590/12.550/12.525/12.484/12.444/12.418/12.378 und 12.353 Punkten in Betracht.

