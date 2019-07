Seitdem die RWE-Aktie am 26. März auf ein neues Jahreshoch bei 24,54 Euro ansteigen konnte, befindet sich der Wert in einer seitwärtsgerichteten Korrekturphase. Aus dieser auszubrechen, ist sowohl das Ziel der Käufer wie auch der Verkäufer. Letztere hatten Ende Juni das Ruder in der Hand, als der Versorger im Tief bis auf 21,34 Euro durchgereicht wurde. Es gelang den Käufern jedoch, auf diesem Niveau eine Wende herbeizuführen und die Aktie wieder bis an die 50-Tagelinie heranlaufen zu lassen. Der ... (Dr. Bernd Heim)

