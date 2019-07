Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lanxess auf "Overweight" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Die anstehende Berichtssaison im Chemiesektor sollte mehr verfehlte Erwartungen als positive Überraschungen bringen sowie sinkende Marktschätzungen, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Bei Lanxess gebe es aber zahlreiche Gründe für eine weiterhin überdurchschnittliche Kursentwicklung. So sei der Spezialchemiekonzern einer der wenigen im Sektor mit eher konservativen Jahreszielen - eine Anhebung der Prognose sei daher wahrscheinlich. Zudem biete die anhaltende Restrukturierung Kurspotenzial./tav/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 04.07.2019 / 21:43 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2019 / 00:24 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0019 2019-07-05/10:58

ISIN: DE0005470405