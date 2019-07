Der stetig wachsende globale Trackermarkt macht sich auch bei dem in Bayern ansässigem Trackerhersteller bemerktbar. ABN AMRO Energy Transition Funds will jetzt in das Photovoltaik-Unternehmen investieren, das sein Geschäft weiter auszubauen will.Der bayerische Trackerlieferant Ideematec hat von ABN AMRO Energy Transition Funds eine Investition in Höhe eines zweistelligen Millionenbetrags für den Ausbau seines Geschäftsbetriebs erhalten. Nach einer Mitteilung des Photovoltaik-Herstellers wurde ein entsprechender Vertrag gemeinsam von Vertretern beider Unternehmen unterzeichnet. Der Geldtransfer ...

