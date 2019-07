Lausanne (ots) -



In weniger als drei Monaten findet vom 12. bis 14. September 2019

der 8. Zermatt Summit in Zermatt statt. Mehr als 150 Wirtschafts- und

Meinungsführer aus der Schweiz, Europa und Übersee treffen sich in

den Walliser Alpen, um mehr Menschlichkeit in den Prozess der

Globalisierung einzubringen und neue Business-Modelle zu diskutieren,

die der Gesellschaft und dem Gemeinwohl dienen.



Eine kürzlich vom Wirtschaftberatungsunternehmen Accenture

aufgelegte Studie besagt, dass Markenhersteller und

Handelsunternehmen zurzeit massiv unter Zugzwang stehen, wenn es um

das Thema Nachhaltigkeit geht. Für Marken führe kein Weg mehr an

nachhaltigen Produkten vorbei. Die Ergebnisse der Umfrage zeigen

auch, dass Verbraucher durchaus dazu bereit sind, mehr für

umweltfreundliche Produkte zu zahlen. Für moderne und progressive

Unternehmen ist es deshalb wichtig, Produkte so zu konzipieren, dass

sie wiederverwertet oder recycelt werden können. Am Zermatt Summit

treten Top-Referenten und Diskussionsteilnehmer aus Wirtschaft,

Forschung, Hochschule und Politik auf, die konkrete Beispiele von

disruptiven Modellen aufzeigen und erklären, wie sie ihre Träume

einer besseren und umweltverträglicheren Welt verwirklichen und ihre

Projekte gestaltet haben.



Top-ReferentInnen und PanelteilnehmerInnen



Das Lineup der ReferentInnen und DiskussionsteilnehmerInnen ist

beeindruckend: Romy Biner-Hauser (Mayor of Zermatt), Christopher

Wassermann (Founder and President of the Zermatt Summit Foundation),

Adrian Pabst (Political Scientist, Dean University Kent), Stephan

Wrage (Founder, CEO, awarded Chairman of Skysails), Ivanka Milenkovic

(Founder, CEO, Expert in Microbiology of Ekofungi), Hans Stier

(Founder, CEO of Bonaverde Coffee), Dr. Suat Topsu (President

Advisory Board of Ellipz Smart Solutions of LiFi), Jonathan Normand

(Founder, Director of BLab Switzerland), Briac Barthes (Co-Founder,

CEO of hiLyte), Sofia de Meyer (Co-Founder Les Jus d'Opaline and

Foundation Opaline) Patrick Schmutz (Director Serbeco Group),

Christophe Barman (Co-Founder and General Manager Loyco), Christoph

Inauen (Co-Founder Choba Choba), Clara Gaymard (Co-Founder Raise, in

the Board of Veolia, Bouygues, Danone, LVMH), Gonzague de Blignières

(Co-Founder of Raise, former Chairman Equistone France), Alisée de

Tonnac (CEO, Co-Founder Seedstars, Board of School Management

Fribourg), Carlos Moreira (CEO Wisekey), Giuseppe Lavazza

(Vice-President Lavazza Group), Hans Schwab (Founded numerous

ventures in the Technology and Services Industry), Mats B. Nilsson

(Chairman, Founder of Biomimetic Technology), Henry Liang (President

Taiwan Lung Meng Technology), Brandon Pitcher (Co-Owner of Blue

Circle Developments), Dan Mapes (Founder, President of Verses),

Raivis Vaitekuns (Founder and CEO of Coffee Pixels), Prof. Dr. Gunter

Pauli (Author, Founder of ZERI Network, Blue Economy), Marco Simeoni

(Founder of Race for Water), Tarita Alarcon Rapu (Governor of Easter

Island), Javier Morales (Projekt Manager El Hierro Transformation

Programme), Jean-Luc Wilain (Head of Business Development IBL Group)

and Nicolas Buttet (Member of the Zermatt Summit Board)



Fünf Beispiele aus der Referentenliste im Kurzporträt



Eigentlich verdienen alle ReferentInnen und PanelteilnehmerInnen

eine Sondervorstellung, denn alle haben einen Leistungsausweis, der

sich sehen lassen kann. Eines ist ihnen allen gemeinsam: Sie stehen

für ethisches Wirtschaften in einer immer komplexeren Welt.



Alisée de Tonnac ist eine weltweit anerkannte Unternehmerin und

Mitbegründerin von Seedstars. Im Jahr 2013 beschloss Alisee de

Tonnac, ihren Job aufzugeben und die Welt zu bereisen, um die

vielversprechendsten Talente zu finden, die die Zukunft der

Schwellenländer beeinflussen würden. Seitdem hat sie nie aufgehört,

nach den besten Changemakern zu suchen. Sie wurde kürzlich vom Forbes

Magazine als eine der führenden «Social Entrepreneur under 30»

nominiert.



Der zweite Referent, der vom Forbes Magazine für die gleiche

Kategorie wie Tonnac nominiert worden ist, heisst Briac de Barthes.

Er ist Mitbegründer von hiLyte. Das in der Schweiz ansässige

Startup-Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt Menschen, die noch

Kerosin für die Beleuchtung verwenden, billige, saubere Energie zu

liefern. Der hiLyte-Akku liefert genügend Strom, um sowohl ein

Telefon aufzuladen als auch einen Raum für eine Nacht zu beleuchten.

Alle Verbrauchsmaterialien sind ungiftig und überall auf der Erde

leicht zu finden.



Raivis Vaitekuns gilt in der Szene als echter Bio-Hacker. Er ist

Gründer und CEO von Coffee Pixels und nimmt am Zermatt Summit an

einem von Prof. Dr. Gunter Pauli moderierten Panel zum Thema

"Opportunities in the Blue Economy" teil. Er und sein estnisches Team

revolutionieren die Kaffeeindustrie, indem sie Abfall in Nährstoffe

und Lebensmittel umwandeln.



Marco Simeoni, Gründer von Race for Water wird über die

Fortschritte, die sein Projekt seit dem letzten Zermatt Summit

gemacht hat, berichten. Seine Stiftung "Race for Water" setzt sich

seit Jahren für die Qualität von Wasser und insbesondere für den

Schutz unserer Ozeane ein, die heute unter der katastrophalen

Verschmutzung durch Plastikmüll leiden.



Einen in der Genusswelt grossen Namen trägt der Top-Referent

Giuseppe Lavazza, der als erster Kaffeemarktführer im 2015 zu 100%

kompostierbare und biologisch abbaubare Kaffeekapseln auf den Markt

brachte. Er kämpft für eine nachhaltigere, sozialere und umfassendere

Zukunft für Rohstoffhersteller und -händler.



Informationen zum Programm und Ticketverkauf unter

www.zermattsummit.org



Über Zermatt Summit



Der Zermatt Summit wurde 2010 als internationale Referenzplattform

zur Förderung eines konstruktiven, handlungsorientierten Dialogs

zwischen den verschiedensten gesellschaftlichen Akteuren ins Leben

gerufen. Die Konferenzen werden von der Zermatt Summit Foundation

organisiert, einer unabhängigen NGO, die vom Schweizer Staat als

gemeinnützig anerkannt ist. Die Stiftung will Stakeholder aus der

Zivilgesellschaft, aus Wirtschaft und Politik sowie aus Religion und

Kunst zusammenbringen, um mehr Menschlichkeit in den Prozess der

Globalisierung einzubringen und Führungskräften praktische

Empfehlungen für eine Wirtschaft zu geben, die dem Menschen und dem

Gemeinwohl dienen. Initiator, Förderer und Präsident der Zermatt

Summit Foundation ist Christopher Wasserman, Gründer eines Schweizer

Familienunternehmens. www.zermattsummit.org



