FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 05.07.2019 - 11.00 am



- BERENBERG CUTS MENZIES (JOHN) PRICE TARGET TO 700 (800) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES STANDARD LIFE ABERDEEN TARGET TO 326 (290) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES WOOD GROUP TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 590 (560) PENCE - BOFA CUTS SPECTRIS TO 'UNDERPERFORM' ('BUY') - CITIGROUP RAISES BRITISCHE AKTIEN TO 'OVERWEIGHT' - HSBC RAISES JOHNSON SERVICE TARGET TO 180 (148) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES TULLOW OIL PLC TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 245 PENCE - JPMORGAN CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 840 (940) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS ELEMENTIS PRICE TARGET TO 195 (215) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 360 (380) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS KAZ MINERALS PRICE TARGET TO 595 (625) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2390 (2300) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES BHP GROUP PRICE TARGET TO 2080 (2060) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES FRESNILLO PLC PRICE TARGET TO 1000 (950) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES GEM DIAMONDS PRICE TARGET TO 120 (100) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES HOCHSCHILD MINING TARGET TO 170 (150) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES PETRA DIAMONDS PRICE TARGET TO 35 (30) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES POLYMETAL PRICE TARGET TO 1010 (850) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 5670 (5200) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS FEVERTREE DRINKS TARGET TO 3400 (4000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - PEEL HUNT CUTS VICTREX TO 'HOLD' ('ADD')



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob