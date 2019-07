DAX - Minimalziele sind erreicht

Henry Philippson,

Mit der Aussicht auf erneute geldpolitische Stimuli von Seiten der EZB erklomm der DAX im Wochenverlauf ein neues Jahreshoch im Bereich 12.650 Punkte. Die Tatsache, dass nun wieder Hoffnung auf eine Einigung im Handelsstreit zwischen China und den USA besteht, trug ebenfalls zum aktuellen Optimismus bei.

Mit der feiertagsbedingten Abstinenz der amerikanischen Marktteilnehmer (Independence Day) gab es am Donnerstag keine neuen Impulse. Aus charttechnischer Sicht hat der deutsche Leitindex einen kompletten 5-welligen Aufwärtsimpuls absolviert und ist somit nun anfällig für technische Korrekturen. Da bislang keine bestätigte Topbildung vorliegt, kann eine Ausdehnung in Richtung 12.700 bis 12.800 Punkte nicht ausgeschlossen werden. Aus charttechnischer Sicht wird jedoch für die kommenden Handelstage tendenziell der Beginn einer technischen Korrekturbewegung präferiert. Diese könnten den deutschen Leitindex demnächst noch einmal in den Bereich um 12.200 Punkte führen. DAX in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung) Betrachtungszeitraum: 23.05.2019 - 05.07.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com DAX in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung) Betrachtungszeitraum: 01.07.2014 - 05.07.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com Mit dem neuen HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus! Turbo Bull auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HX9F4D 26,20 10.000 4,84 30.09.2019 DAX Index HX9F5F 17,14 10.900 7,41 30.09.2019 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 05.07.2019; 09:56 Uhr Turbo Bear auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HX9F7D 0,63 12.650 175,12 30.09.2019 DAX Index HX9F7Y 5,45 13.125 22,76 30.09.2019 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 05.07.2019; 09:56 Uhr NEU: Holen Sie sich einen Großteil ihrer Handelskosten zurück! Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die kostenlose floribus App aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro, pro Trade ab 1.000 Euro, erfolgt in wenigen Tagen - bis zu maximal 250 Euro pro Monat. Weitere Infos unter: www.onemarkets.de/cashback Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de. Funktionsweisen der HVB Produkte . Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de. Funktionsweisen der HVB Produkte. Der Beitrag DAX - Minimalziele sind erreicht erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).