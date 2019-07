Zürich (ots) - Neue starke Architekturpartner für komplexe und anspruchsvolle

Bauprojekte.



Seit Anfang des Jahres ist die europaweit agierende Planungsgruppe ATP

architekten ingenieure neue Mehrheitsaktionärin von Mint Architecture. Gestern

Abend feierten die beiden Schwesterngesellschaften ATP Zürich und Mint

Architecture nun den Umzug an ihre neuen Standorte in unmittelbarer

Nachbarschaft in Zürich West. Anlässlich der Eröffnung betont der

Vorstandsvorsitzende von ATP, Univ.-Prof. Christoph M. Achammer, die steigende

Bedeutung der integralen Planung mit BIM in Zeiten der Digitalisierung und die

Zusammenarbeit interdisziplinärer Teams und Spezialisten bei anspruchsvollen

Bauvorhaben.



"BIM (Building Information Modeling) ist nicht gleich Digitalisierung, aber ohne

BIM wird die Baubranche nicht digital." Mit diesem Satz eröffnet Christoph M.

Achammer, Hauptaktionär des führenden Büros für integrale Planung in

Kontinentaleuropa, seine Rede. Das Büro gehört zu den Pionieren der

BIM-Planungsmethode und arbeitet bereits seit über vierzig Jahren nach den

Prinzipien der interdisziplinären Planungskultur. Dies machte es möglich, in

DACH und CEE anspruchsvollste Projekte über Landesgrenzen und Kompetenzfelder

hinaus zu realisieren. Die größte Herausforderung seien nicht nur die formalen

Ansprüche der Architektur selbst, es gäbe viele großartige Gestalter unter den

Architekten, betont Achammer. Vielmehr sei es die Komplexität der Projekte, die

nur mit integraler Planung bewältigt werden könne.



Komplementäre Kompetenzen nutzen



Mit Mint Architecture hat sich die erfolgreiche Planungsgruppe nun weitere

wichtige Kompetenzen in die Gruppe geholt. Der nutzenorientierte Ansatz und die

interdisziplinäre Arbeitsweise von Mint Architecture in der kommerziellen

Architektur decken sich mit der Denkweise der ATP-Gruppe. Kommerziell genutzte

Flächen und öffentliche Räume aus Sicht des Endkunden und damit mit Blick auf

das Kundenerlebnis und die Customer Journey zu entwickeln, sei eine wichtige

Anforderung in einer zusehends digitalen Gesellschaft.



Gemeinsam wollen die beiden starken Architekturpartner die Herausforderungen der

Branche annehmen und ihre komplementären Kompetenzen in anspruchsvolle

Bauprojekte einbringen. Die Ergänzung sei perfekt, wie Matthias Wehrle, ATP

Partner in Zürich, und Peter Roth, CEO von Mint Architecture, anlässlich der

Eröffnungsfeier betonen. Während ATP als Schweizer Kompetenzzentrum für

integrale Planung mit BIM in interdisziplinären Teams anspruchsvolle Projekte

plant und realisiert, beschäftigt sich Mint Architecture mit der kommerziellen

und erlebnisorientierten Nutzung und Realisation geplanter Flächen, Immobilien

und Räume innerhalb der gesamten Wertschöpfungskette eines Architekturprojektes.

Zusammen verfügen die beiden Büros über Expertisen in den unterschiedlichsten

Märkten wie beispielsweise Handel, Entertainment und Gastronomie, Büro und

Workplace, Health und Hospitality.



Nutzenorientierte Arbeitswelt



Die neuen Standorte von ATP Zürich und Mint Architecture befinden sich an der

Hardturmstrasse 101 bzw. an der Förrlibuckstrasse 150 in Zürich West. Einen

Einblick in eine nutzenorientierte Arbeitswelt erhalten Auftraggeber künftig bei

Mint Architecture gleich selbst. Auf dem "Activity-Based-Working"-Ansatz haben

die Spezialisten ein Gestaltungs- und Nutzungskonzept entwickelt, das dank

tätigkeitsbasierendem Arbeitsumfeld neue kollaborative Arbeitsformen erlaubt und

von rund 50 Mitarbeitenden gelebt und erlebt wird. Die räumliche Nähe der beiden

Büros erlaubt beiden Seiten, neue herausfordernde Projekte in der Schweiz und in

ganz Europa zu realisieren.



***



