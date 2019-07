Königstein im Taunus (ots) -



Wir könnten das PARADIES auf Erden haben, wenn ...



... wir uns - und die Natur - gegenseitig mehr achten und respektieren würden,



... wir Neid, Habgier und Mißgunst in 'Gönnen und Freude' verwandeln, denn



WIR ALLE können am Ende nichts mitnehmen! ...



Warum sind "Herrscher" auf dieser wunderbaren Welt oft so grausam, unterdrücken und demütigen ihr eigenes Volk und lassen es zu, dass ihr Land zerstört wird? Auch SIE können am Ende nichts mitnehmen, hinterlassen einen Trümmerhaufen und unglückliche Menschen, die keine Zukunft haben!



WARUM werden SIE nicht endlich wach und weise und sorgen dafür, dass ihre Landsleute stolz auf ihre Heimat sind und sie nicht aus 'Zukunfts-Angst' flüchten (müssen).



Denn: NIEMAND verlässt seine Heimat, wenn er dort glücklich und zufrieden leben kann!



Warum achten wir nicht auf die Zeichen, die uns "geschickt" werden?



Warum lassen wir es zu, dass lebenswichtige Wälder abgeholzt und Meere und Flüsse verunreinigt werden?



Warum werden Menschen, die wohlbehütet aufwachsen, zu Terroristen oder "anders denkenden Menschen"?



Was geht in ihnen vor? - Warum lehnen sie ein ehrliches, friedvolles Miteinander ab? AUCH SIE müssen eines Tages Rechenschaft über ihr "trauriges Leben" ablegen!



Wie wunderbar ist es doch, ein aufrichtiges und glückliches Leben zu führen!



Ideen und Fortschritte unserer Mitmenschen sind bewundernswert - zum Beispiel die Digitalisierung, die uns beeindruckt und nicht mehr aufzuhalten ist - doch zum Missbrauch ist sie wirklich nicht gedacht! - Hier müssen wir sehr wachsam sein!



BITTE helfen SIE ALLE mit, dass uns diese wunderbaren Ideen und Fortschritte NUR positiv beeinflussen - und dass unser einzigartiger Planet Erde wieder gesund wird ... es lohnt sich, dafür zu kämpfen - WIR ALLE profitieren davon! - denn:



WIR ALLE sind auf der Welt, um uns gegenseitig zu helfen! Wir könnten das PARADIES auf Erden haben, wenn... !



