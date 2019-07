Wiesbaden (ots) - (die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)



Montag, 08.07.2019 (Nr.257) Baupreise für Wohngebäude, Mai 2019 (Nr.258) Produktionsindex, Mai 2019 (Nr.259) Außenhandel, Mai 2019



Dienstag, 09.07.2019 (Nr.260) Verkehrsunfälle, endgültige Ergebnisse, Jahr 2018 (Nr.261) Freischaltung der Deutschen Berichtsplattform zu den globalen Nachhaltigkeitsindikatoren



(Nr.28) Zahl der Woche zum Weltbevölkerungstag (11.07.2019): Weltweite Anzahl der über 100-Jährigen, Jahr 2019



Mittwoch, 10.07.2019 (Nr.262) Inlandstourismus, Mai 2019 (Nr.263) Bauhauptgewerbe (Umsatz und Beschäftigte), April 2019



Donnerstag, 11.07.2019 (Nr.264) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex), endgültige Ergebnisse, Juni 2019 (Nr.265) Überwiegender Lebensunterhalt der Bevölkerung, Jahr 2018



Freitag, 12.07.2019 (Nr.266) Indizes der Großhandelspreise, Juni 2019 (Nr.267) E-Government: Internetnutzung für Behördenkontakte, Jahr 2018



+++ (Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.



Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https: //www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt .html



