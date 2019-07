Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die Entscheidung ist gefallen. Christine Lagarde, Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), wird ab November 2019 neue Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB) und folgt damit Mario Draghi, so Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank.Der Bestätigungsprozess sollte eine Formalie sein. Die Wahl sei überraschend. An der Spitze der von Analysten auserkorenen Favoriten waren zwar zwei Franzosen, nämlich die EZB-Mitglieder François Villeroy de Galhau und Benoît Coeuré, aber Lagarde war auf der Liste unter ferner liefen, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank. Bundesbankpräsident Jens Weidmann seien ebenfalls gute Chancen zugesprochen worden. Die allgemeine Erwartung sei gewesen, dass dieser Spitzenposten nur mit einer Person besetzt werden könne, die bereits geldpolitische Erfahrung mit sich bringe, so wie das bei den Vorgängern der Fall gewesen sei. Trotzdem sei die durchsetzungsstarke Juristin Lagarde eine gute Entscheidung, die aufgrund ihrer internationalen Erfahrung und ihres Kommunikations-geschickes mit den zahlreichen Herausforderungen, vor denen die EZB stehe, in den heutigen Zeiten besser fertig werden dürfte als so mancher traditionelle Geldpolitiker. ...

