Gazprom Aktie: Unglaublich stark! Gazprom konnte auch am Donnerstag erneut zulegen. Die Aktie gewann zwar nur gut 1 %, hat damit aber das nächste große Zwischenhoch erreicht. Damit sind die Chancen auf bis zu 40, 50 % Zugewinn weiter intakt. Grund dafür ist die Überlegenheit dem Konkurrenten aus den USA gegenüber. Die USA versuchen über sogenanntes Fracking Gas zu gewinnen und dieses "tiefgefroren" per Schiff nach Europa zu exportieren. Die Ladung wird dann an LNG-Terminals gelöscht. Dies jedoch ... (Mark de Groot)

