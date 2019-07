Hier erstmals unser neuer Zertifikateblick. Wir schauen - federführend mein Kollege Gerald Dürrschmid - was die Zertifikate-Player aus http://www.boerse-social.com/partner zu aktuellem Themen im Angebot haben. Zum Start mal drei Produkte je Emittent. Künftig werden wir wöchentlich ein Produkt je Emittent bringen. RCB Garantie-Zertifikat Dividendenaktien Winner 9 Ermöglicht 100 % Partizipation an der Wertentwicklung des STOXX Global Select Dividend 100 Index bis zum Cap in Höhe von 132 % des Startwerts. Vor negativen Kursentwicklungen sind Anleger durch den Kapitalschutz von 100 % zum Laufzeitende abgesichert.AT0000A28JG4 Alle Infos zum Produkt Europa / Global Bonus & Sicherheit 2Anleger erzielen zum Laufzeitende (Juli 2023) eine Bonusrendite von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...