++ Europäische Indizes beginnen den Handel am Freitag mit leichten Rückgängen ++ DE30 könnte Korrektur vornehmen ++ Auftragseingang in der Industrie aus Deutschland für Mai deutlich unter den Erwartungen, was Handlungsbedarf der EZB rechtfertigt ++Der Start des Handels am Freitag war recht neutral, da die wichtigsten Indizes aus Europa nach einer gemischten Sitzung in Asien mit leichten Rückgängen begonnen haben und Anleger auf den US-Arbeitsmarktbericht für Juni warten. Die positive Stimmung, die von den Anlegern unmittelbar nach dem angekündigten "Waffenstillstand" zwischen den USA und China geteilt wurde, ist bis zu einem gewissen Grad verschwunden. Dies liegt daran, dass China die Möglichkeit vermehrter Käufe von US-Agrarprodukten anzufechten scheint, es sei denn, die USA heben die Beschränkungen für Huawei auf. Unterdessen ...

