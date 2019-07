Deal für Cleen Energy: Innerhalb der nächsten zwei Jahre werden die Beleuchtungssysteme aller 58 direkt von Uniqa betriebenen Standorte in Österreich von der börsengelisteten Cleen Energy energieeffizient umgerüstet. Insgesamt spart Uniqa durch diesen Schritt den Angaben zufolge in Zukunft rund 179 Tonnen CO2 und rund 484.000 kWh Strom jährlich ein. Die durchschnittliche Einsparung je Standort liegt damit jährlich bei rund 3 Tonnen CO2. Zudem würden beim derzeitigen Strompreis rund 60.000 Euro jährlich an Energiekosten durch die Umrüstung eingespart. "Wir sind stolz, dass Uniqa bei diesem Projekt auf unsere individuellen, energieeffizienten Lösungen setzt und freuen uns auf weitere Kooperationen in der Zukunft", betont ...

Den vollständigen Artikel lesen ...