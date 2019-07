Die Deutsche Bank hat Siemens Gamesa vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 16,80 Euro belassen. Nach etlichen Veranstaltungen rechne er zwar nicht damit, dass die Investitionsgüterunternehmen die Gewinnerwartungen deutlich verfehlten, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Allerdings gebe es viele Risiken, weshalb er seine Gewinnschätzungen gesenkt habe. Mit am deutlichsten fielen die Revisionen bei ABB, Siemens Gamesa und Alstom aus. Beim Windturbinenhersteller Siemens Gamesa erwarte er durchwachsene Zahlen. Im vierten Quartal sollte indes der Bereich landgestützte Windenergie eine klarere Verbesserung zeigen./gl/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2019 / 03:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2019 / / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

