Wie so viele andere Aktien schlitterte auch das Wertpapier von Facebook gegen Ende 2018 in eine Korrektur und setzte auf 123,02 US-Dollar zurück. Seit Anfang 2019 konnte sich der Wert jedoch wieder signifikant erholen und bis in den Bereich von knapp 200 US-Dollar vordringen. Zwar gelang es noch nicht an die Vorjahreshöchststände von 218,62 US-Dollar anzuknüpfen, bei der aktuellen charttechnischen Konstellation dürfte dies jedoch nur eine Frage der Zeit werden und ermöglicht es weitere Long-Position hierauf abzuschließen.

Ausbruch und Folgekaufsignal voraus ...

