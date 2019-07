Rostock (ots) - Während der diesjährigen Warnemünder Woche werden zwei AIDA Kreuzfahrtschiffe im Heimathafen anlegen. Zum Start der Festwoche am 6. Juli 2019 wird AIDAdiva in Warnemünde zu Gast sein. Zwei weitere AIDA Anläufe folgen: AIDAmar am 12. Juli 2019 und AIDAdiva am 13. Juli 2019.



Zu den beliebtesten AIDA Routen zählen die Kreuzfahrten in der Ostsee und nach Nordeuropa. Der Hafen von Warnemünde ist hierbei ein wichtiger Anlaufpunkt. Insgesamt 45 Anläufe von AIDA Schiffen sind in diesem Jahr geplant.



Von Warnemünde aus starten die AIDA Schiffe in dieser Sommersaison nach Skandinavien und ins Baltikum. Bis Ende August nimmt AIDAdiva auf siebentägigen Kreuzfahrten Kurs auf die norwegischen Fjorde. Im September steht außerdem eine 5-tägige Kurzreise nach Schweden und Dänemark an. Ein besonderes Highlight ist die Reise von Warnemünde nach New York. Am 5. September 2019 heißt es "Leinen los" zur dreiwöchigen Atlantiküberquerung mit dem Ziel "Big Apple".



Mit AIDAmar geht es bis Mitte Oktober auf einer 10-tägigen Ostseerundreise nach Tallin, St. Petersburg, Helsinki, Stockholm und Kopenhagen.



Kreuzfahrtneulinge haben noch bis September in Warnemünde die Möglichkeit, ein AIDA Schiff durch einen Besuch an Bord kennenzulernen. Eine mehrstündige Besichtigung bietet einen umfassenden Einblick in die öffentlichen Bereiche des Schiffs sowie in verschiedene Kabinenvarianten. Der Preis beträgt 49 Euro pro Person inklusive Mittagessen in einem der Buffet-Restaurants. Für Kinder bis einschließlich 15 Jahren ist der Besuch an Bord kostenlos. Die Anmeldung für Schiffsbesuche ist auf www.aida.de/schiffsbesuche möglich.



Im September 2018 haben AIDA Cruises und die Landesregierungen Mecklenburg-Vorpommerns eine Partnerschaft für einen umweltfreundlichen Kreuzfahrttourismus auf den Weg gebracht, die u.a. den Aufbau einer Landstromversorgung im Hafen Warnemünde bis 2020 zum Ziel hat. Bis Ende kommenden Jahres werden alle AIDA Schiffe ab Baujahr 2000 Landstrom beziehen können. AIDA Cruises steht bereit, 2020 den Testbetrieb in Warnemünde aufzunehmen.



Alle AIDA Kreuzfahrten ab Warnemünde und anderen Starthäfen können im Reisebüro, im Internet auf www.aida.de oder im AIDA Kundencenter unter +49 (0) 381 / 20 27 07 07 gebucht werden.



