Genuine Parts Company konzentriert sich auf Ersatzteile für Automobil- und Industriebranche ++ USA bleiben Schlüsselmarkt ++ Firma expandierte Anfang 2019 in zwei neue europäische Länder ++ Begrenzte Ergebnis- und Umsatzeinbußen während globaler Finanzkrise ++ Hervorragende Erfolgsbilanz bei der Dividendenausschüttung ++ Aktie prallte von wichtiger Aufwärtstrendlinie ab ++Die Genuine Parts Company (GPC.US / ISIN: US3724601055) ist kein Unternehmen, von dem man viel hört. Die Firma führt ihre Geschäfte über zahlreiche Tochtergesellschaften, die selten den gleichen Namen wie ihre Muttergesellschaft tragen. Dennoch ist die Aktie den Dividendenjägern aufgrund ihrer hervorragenden Dividendenpolitik und ihrer Dividendenentwicklung bekannt. In dieser kurzen Analyse werden wir uns mit dem Geschäft des Unternehmens genauer befassen. Genuine Parts Company erzielt den größten Teil seines Umsatzes in den USA. Wenn man sich jedoch die Grafik mit der Umsatzaufteilung außerhalb der USA ansieht, sieht man, dass das Unternehmen Anfang des Jahrzehnts nach Ozeanien und Europa expandierte und in diesen Regionen ein solides Wachstum verzeichnete. Quelle: Bloomberg, XTB Research Die Genuine Parts Company wurde Mitte 1928 gegründet und ist auf den Vertrieb von Ersatzteilen spezialisiert. Das Unternehmen ist in drei große Geschäftsfelder unterteilt: Automotive, Industrie und Gewerbe. Das Segment Automotive liefert Ersatzteile für Pkw, während die Industrie-Einheit Ersatzteile für Industriegeräte vertreibt. Das dritte und kleinste Segment beliefert den Handel mit Büroprodukten, Möbeln, Gesundheitsprodukten oder Sicherheitsartikeln. Das Unternehmen führt seine Geschäfte über eine Reihe von Distributionszentren und eine große Anzahl kleinerer Einzelhandelsgeschäfte. Die Genuine Parts Company ...

