Dow Jones - Neues Allzeithoch

Der Dow Jones Industrial Average legte am letzten Handelstag vor dem Independence-Day stetig zu und beendete den verkürzten Handel in der Nähe der Tageshochs. Dabei markierte der Index im Handelsverlauf ein neues Allzeithoch.

Da viele Marktteilnehmer in den USA heute frei genommen haben für ein verlängertes Wochenende nach dem gestrigen Feiertag, ist trotz der vorbörslich anstehenden Arbeitsmarktdaten eher mit weniger Bewegung als normal zu rechnen.

Eventuell attackieren die Bullen vor dem Wochenende noch einmal die 27.000 Punkte-Marke, spätestens an dieser psychologisch wichtigen Marke ist dann aber zunächst erst einmal mit Gewinnmitnahmen zu rechnen. Ein Schönes Wochenende Allen Lesern!

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 13.06.2019 - 05.07.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.07.2014 - 05.07.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Investmentmöglichkeiten

Turbo Bull auf Dow Jones Industrial Average Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag Dow Jones Index HX9R4X 43,26 22.100,00 5,53 31.07.2019 Dow Jones Index HZ0AW7 9,71 25.900,00 22,77 31.07.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 05.07.2019; 13:50 Uhr

Turbo Bear auf Dow Jones Industrial Average Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag DowJones Index HZ0FST 18,96 29.50,00 12,60 30.09.2019 DowJones Index HZ0HPY 32,14 30.550,00 7441 31.07.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 05.07.2019; 13:50 Uhr

Funktionsweisen der HVB Produkte .

