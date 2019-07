Der Geländewagen ist für die Autobauer ein lohnendes Geschäft: Er wirft mehr Rendite ab,als andere Modelle und ist auf dem Markt ungebrochen beliebt.

Der SUV-Boom auf dem deutschen Automarkt hält ungebrochen an. Im Juni stiegen die Neuzulassungen bei den Sportgeländewagen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 6,2 Prozent auf rund 68.500 Fahrzeuge, wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) in Flensburg am Freitag mitteilte. Das Segment Geländewagen legte um 2,5 Prozent auf rund 30.500 Autos zu. Insgesamt wurden wie bereits bekannt 325.000 Wagen neu zugelassen.

Der SUV-Marktanteil stieg auf 21,2 Prozent, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...