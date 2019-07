Die US-Bank JPMorgan hat Zalando vor Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Der Online-Modehändler dürfte über ein solides zweites Quartal berichten, was den deutlich gestiegenen Aktienkurs stützen sollte, schrieb Analystin Georgina Johanan in am Freitag vorliegenden Studie. Sie hob ihre operative Ergebnisschätzung (Ebit) für das Jahr um elf Prozent an und liegt damit nach eigener Aussage in der oberen Hälfte der Unternehmenszielspanne. Am Ausblick des Unternehmens sollte sich bei der Zahlenvorlage aber nichts ändern, so die Einschätzung der Expertin./gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2019 / 11:40 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2019 / 11:41 / BST

ISIN DE000ZAL1111

AXC0141 2019-07-05/14:55