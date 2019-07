Wiesbaden (ots) - (die Veröffentlichungen erfolgt um 08.00 Uhr)



Zusätzlich zu den in der Wochenvorschau angekündigten Pressemitteilungen wird das Statistische Bundesamt am



Freitag, den 12. Juli 2019, eine zusätzliche Pressemitteilung mit dem Titel: "Insolvenzen, April 2019"



veröffentlichen.



+++



Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes



zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffent lichungstabelle/_inhalt.html Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.







