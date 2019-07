=== M O N T A G, 8. Juli 2019 *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Mai *** 08:00 DE/Handels- und Leistungsbilanz Mai 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Juli 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 12:00 FR/OECD, Frühindikator Mai 13:00 UA/Gipfeltreffen EU-Ukraine, 15:15 PK, Kiew *** 15:00 EU/Treffen der Eurogruppe, Brüssel *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS - EU/Verkehrskommissarin Bulc, Treffen mit Regierungsvertretern aus Deutschland, Italien und Österreich zum Streit um die Lkw-Blockabfertigungen, Brüssel D I E N S T A G, 9. Juli 2019 *** 08:00 EU/Treffen Rat der Finanz- und Wirtschaftsminister, Brüssel *** 08:00 AT/OMV AG, Trading Update 2Q, Wien *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung inflationsindexierte Bundesanleihe 2023 mit Kupon von 0,10% über 500 Mio EUR sowie inflationsindexierte Bundesanleihe 2030 mit Kupon von 0,50% über 250 Mio EUR *** 12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 2Q, Purchase *** 14:45 US/Fed Boston, Konferenz zum Thema "Stress Testing: A Discussion and Review", Eröffnungsrede (via Video) von Fed-Chairman Powell, 20:00 Keynote von Fed-Gouverneur Quarles, Boston 16:00 US/Fed, Rede von St. Louis-Fed-Präsident Bullard (2019 stimmberechtigt im FOMC) beim OMFIF Foundation Main Meeting, St. Louis 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) M I T T W O C H, 10. Juli 2019 *** 03:30 CN/Verbraucherpreise Juni 07:00 DE/Cropenergies AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Mannheim *** 08:45 FR/Industrieproduktion Mai 09:00 EU/EZB, Sitzung des Rats, keine geldpolitischen Beschlüsse zu erwarten, Frankfurt 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin 10:00 DE/Bundesverband deutscher Banken, Diskussionsrunde zur Facebook-Währung Libra, Berlin *** 10:30 GB/Handelsbilanz Mai *** 10:30 GB/BIP Mai *** 10:30 GB/Industrieproduktion Mai *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts 11:30 DE/Zuteilung Neuemission 10-jährige Bundesanleihe über 4 Mrd EUR 11:30 DE/Bundesinnenminister Seehofer, -familienministerin Giffey und -landwirtschaftsministerin Klöckner, PK zu den Ergebnissen der Kommission "Gleichwertige Lebensverhältnisse", Berlin 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 13:15 DE/Bundeskanzlerin Merkel und Finnlands Ministerpräsident Rinne, PK nach Treffen, Berlin *** 16:00 US/Fed-Chairman Powell, Anhörung im Rahmen des halbjährlichen Berichts zur Geldpolitik vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses, Washington *** 16:00 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 18./19. Juni *** - EU/Kommission, Sommer-Wirtschaftsprognose D O N N E R S T A G, 11. Juli 2019 07:00 DE/Südzucker AG, Ergebnis 1Q, Mannheim *** 07:30 DE/Gerresheimer AG, Ergebnis 2Q (10:00 Telefonkonferenz), Düsseldorf *** 08:00 DE/Verbraucherpreise Juni (endgültig) *** 09:00 DE/BMW AG, Absatzzahlen Juni, München 10:00 DE/Fielmann AG, HV, Hamburg 10:30 DE/Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR), PK zum konsolidierten Jahresabschluss der Genossenschaftlichen Finanzgruppe Volksbanken Raiffeisenbanken, Frankfurt 12:15 DE/EZB-Direktor Coeure, Vortrag beim SAFE Policy Center, Frankfurt *** 13:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Verkehrszahlen Juni, Frankfurt *** 13:30 EU/EZB, Protokoll der geldpolitischen Sitzung vom 6. Juni 13:45 DE/Bundeskanzlerin Merkel und Dänemarks Ministerpräsidentin Frederiksen, PK nach Treffen, Berlin *** 14:30 US/Realeinkommen Juni *** 14:30 US/Verbraucherpreise Juni *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 16:00 US/Fed-Chairman Powell, Anhörung im Rahmen des halbjährlichen Berichts zur Geldpolitik vor dem Bankenausschuss des Senats, Washington 19:30 US/Fed, Rede von Fed-Gouverneur Quarles (stimmberechtigt im FOMC) beim Bipartisan Policy Center, Washington *** - DE/Volkswagen AG (VW), AR-Sitzung, Wolfsburg - AT/Opec, Ölmarkt-Monatsbericht F R E I T A G, 12. Juli 2019 *** 05:00 CN/Handelsbilanz Juni *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Juni, Frankfurt *** 08:00 DE/Großhandelspreise Juni 10:00 DE/Grammer AG, HV, Amberg 10:00 FR/Internationale Energieagentur, Monatsbericht zum Ölmarkt 11:00 DE/Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Vorstellung des Sondergutachtens zur Bepreisung von CO2, Berlin *** 11:00 EU/Industrieproduktion Mai 12:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:30 US/Erzeugerpreise Juni - NL/Steinhoff International Holdings NV, Ergebnis 1H, Amsterdam - EU/Ratingüberprüfungen für Italien (DBRS), Litauen (DBRS), Malta (Fitch), Rumänien (Moody's) S O N N T A G, 14. Juli 2019 19:10 DE/ZDF, Sommerinterview mit dem CSU-Vorsitzenden Söder, Berlin - FR/Bundeskanzlerin Merkel, Teilnahme am französischen Nationalfeiertag, Paris ===

