=== M O N T A G, 15. Juli 2019 *** 04:00 CN/BIP 2Q *** 04:00 CN/Industrieproduktion Juni *** 14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 2Q, New York *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Juli *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** - DE/Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage Juli - Börsenfeiertag Japan D I E N S T A G, 16. Juli 2019 *** 00:30 GB/Rio Tinto plc, Operation Report 2Q, London 08:00 GB/Burberry Group plc, Trading Update 1Q, London 10:00 DE/Cropenergies AG, HV, Mannheim *** 10:30 GB/Arbeitsmarktdaten Juni *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Juli *** 11:00 EU/Handelsbilanz Mai *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:40 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 2Q, New Brunswick *** 12:50 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 2Q, New York *** 14:00 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 2Q, San Francisco *** 14:30 US/Import- und Exportpreise Juni *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Juni *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Juni *** 16:00 US/Lagerbestände Mai *** 19:00 AT/Telekom Austria AG, Ergebnis 1H, Wien *** 22:15 US/United Continental Holdings Inc, Ergebnis 2Q, Chicago 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** - EU/Europäisches Parlament, voraussichtlich Abstimmung über die Ernennung von Ursula von der Leyen zur Kommissionspräsidentin, Straßburg M I T T W O C H, 17. Juli 2019 00:30 AU/BHP Billiton Group plc, Jahres-Produktionsbericht, Melbourne *** 07:00 NL/ASML Holding NV, Ergebnis 2Q, Veldhoven 07:30 SE/Telefon AB LM Ericsson, Ergebnis 2Q, Stockholm *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Mai *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen Juni 08:15 AU/Cimic Group Ltd, Ergebnis 1H, St Leonards *** 10:30 GB/Verbraucherpreise Juni *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Juni 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 30-jährige Bundesanleihe über 1 Mrd EUR *** 12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 2Q, Charlotte *** 13:45 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 2Q, Abbott Park *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Juni *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 20:00 US/Fed, Beige Book *** 22:02 US/Netflix Inc, Ergebnis 2Q, Los Gatos *** 22:05 US/IBM Corp, Ergebnis 2Q, Armonk *** 22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 2Q, Pittsburgh *** 22:15 US/Ebay Inc, Ergebnis 2Q, San Jose *** - FR/G7, Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs (bis 18.7.), Chantilly - NL/TomTom NV, Ergebnis 2Q, Amsterdam D O N N E R S T A G, 18. Juli 2019 *** 07:00 DE/SAP SE, Ergebnis 2Q, Walldorf *** 07:00 CH/Novartis AG, Ergebnis 2Q, Basel 07:00 CH/Givaudan SA, Ergebnis 1H, Vernier 07:20 SE/Volvo AB, Ergebnis 2Q, Göteborg 07:30 DE/Zooplus AG, Umsatz 1H, München *** 07:30 FR/Alstom SA, Umsatz 1Q, Paris 08:00 DE/Villeroy & Boch AG (V&B), Ergebnis 1H, Mettlach *** 08:00 GB/Thomas Cook Group plc, Trading Update 3Q, London *** 08:00 GB/Anglo American plc, Production Report 2Q, London 08:00 GB/Easyjet plc, Ergebnis 3Q, Luton 10:00 DE/Südzucker AG, HV, Mannheim *** 11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 2Q, Minneapolis *** 13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 2Q, New York *** 13:30 US/Morgan Stanley, Ergebnis 2Q, New York *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Juli *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Juni *** - US/BMW AG, AR-Sitzung (bis 19.7.), Spartanburg F R E I T A G, 19. Juli 2019 *** 07:00 DE/Sartorius AG, Ergebnis 1H, Göttingen *** 08:00 DE/Erzeugerpreise Juni 08:00 FI/Fortum Oyj, Ergebnis 1H, Espoo *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone Mai *** 11:00 EU/Öffentlicher Schuldenstand 1Q 11:00 EU/Öffentliches Defizit 1Q 11:00 DE/Aurelius Equity Opportunities SE & Co KGaA, HV, München *** 13:30 US/American Express Co, Ergebnis 2Q, New York *** 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Juli (1. Umfrage) 17:05 US/Fed, Rede von St. Louis-Fed-Präsident Bullard (2019 stimmberechtigt im FOMC) beim Jahrestreffen der Central Bank Research Association, New York - EU/Ratingüberprüfungen für Deutschland (Fitch und Moody's), Malta (Moody's), Russland (S&P), Slowenien (Fitch), Tschechien (S&P), Andorra (S&P) - DE/Eurex, Kleiner Verfallstag für Aktienindex-Optionen S A M S T A G, 20. Juli 2019 - US/Fed, Beginn der "Blackout Period" (Schweigeperiode) für die US-Geldpolitiker vor der nächsten FOMC-Sitzung S O N N T A G, 21. Juli 2019 18:30 DE/ARD, Sommerinterview mit dem FDP-Vorsitzenden Lindner, Berlin 19:10 DE/ZDF, Sommerinterview mit dem Grünen-Vorsitzenden Habeck, Berlin - UA/vorgezogene Parlamentswahlen in der Ukraine ===

