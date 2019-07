NEW YORK (Dow Jones)--Nach den Rekordständen zur Wochenmitte und dem Feiertag am Vortag deuten sich für Freitag an der Wall Street zunächst moderate Verluste an. Das neben den Handelskonflikten beherrschende Thema einer weiteren Lockerung der Geldpolitik, das maßgeblich für neue Allzeithochs gesorgt hatte, wird mit dem Arbeitsmarktbericht für Juni besonders kritisch unter die Lupe genommen. Dieser ist erstaunlich positiv ausgefallen. Die Arbeitslosenquote ist allerdings leicht gestiegen, obwohl mit einer Stagnation gerechnet worden ist

Um die kurstreibende Zinssenkungsfantasie am Köcheln zu halten, dürfe der Stellenaufbau in den USA nicht zu positiv ausfallen, warnen Händler. Daher ist schwer vorherzusagen, wie der Aktienmarkt auf besser als erwartet ausgefallenen Daten reagieren wird. Der Aktienterminmarkt reagiert nicht und suggeriert eine etwas leichtere Handelseröffnung am Kassamarkt.

Grundsätzlich dürfte der Arbeitsmarktbericht wichtige Hinweise auf die Nachhaltigkeit der längsten wirtschaftlichen Expansion in der Geschichte der USA enthalten. In den vergangenen Monaten hatte sich der Stellenaufbau bereits verlangsamt und die ohnehin bestehenden Wachstumssorgen befeuert. Diese Befürchtungen ließen im Gegenzug die Zinssenkungsspekulationen ins Kraut schießen. Nun aber wurden im Juni mit 224.000 Stellen mehr geschaffen als mit 165.000 vorhergesagt.

Skepsis über Arbeitsmarkt bleibt

Chefmarktvolkswirt Peter Cardillo von Spartan Capital Securities hatte mit einem Stellenaufbau von nur 89.000 Stellen gerechnet. "Obwohl unsere Prognose noch immer Wachstum am Arbeitsmarkt zugrunde legt, betonen wir, dass der Arbeitsmarkt das Maximum der Wachstumsbeschleunigung erreicht hat, da die Belastungen des Handelskrieges spürbar sind."

"Die Märkte dürften schnell zur Tagesordnung zurückkehren", sagt ein Händler. Zwar seien die Beschäftigtenzahlen auf den ersten Blick stark. "Der Mai ist aber runter revidiert worden, die Quote ist sogar gestiegen und die Stundenlöhne legen langsamer zu als erwartet", so der Marktakteur.

Am Renten-, Devisen- und Goldmarkt werden mit den unerwartet positiven Arbeitsmarktdaten Zinssenkungsfantasien etwas ausgepreist. Der Dollar zieht an, im Gegenzug fällt der Euro auf 1,1238 Dollar nach Wechselkursen um 1,1250 Dollar vor den Daten.

Deutlicher fällt die Marktreaktion bei Renten und Gold aus. Die Notierungen der US-Anleihen geben deutlich nach, im Gegenzug steigt die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen um 5,5 Basispunkte auf 2,00 Prozent.

Der Goldpreis, der auf Zinsspekulationen in jüngster Zeit heftig reagiert hatte, verliert 1,1 Prozent auf 1.399 Dollar. "Der übergeordnete Trend bleibt bullisch, weil die Preise sich klar über dem Schlüsselniveau von 1.380 US-Dollar halten", sagt Chefanalyst Carlo Alberto De Casa von ActivTrades.

Am Ölmarkt setzt sich keine klare Tendenz durch. US-Leichtöl der Sorte WTI verbilligt sich je Fass um 1,5 Prozent auf 56,46 Dollar, die global gehandelte Sorte Brent um nur 0,3 Prozent auf 63,09 Dollar. Die jüngste Verlängerung der Förderkürzung durch das Erdölkartell Opec sowie der Lagerabbau in den USA würden durch die protektionistische Politik von US-Präsident Donald Trump gekontert. Diese drücke auf das Wachstum und entfache Nachfragesorgen, heißt es.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,84 8,1 1,75 63,3 5 Jahre 1,81 7,9 1,73 -11,5 7 Jahre 1,90 7,1 1,83 -34,9 10 Jahre 2,01 6,3 1,95 -43,2 30 Jahre 2,52 5,5 2,47 -54,6 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:28 Do, 18:04 % YTD EUR/USD 1,1244 -0,37% 1,1276 1,1283 -1,9% EUR/JPY 121,89 +0,18% 121,68 121,62 -3,1% EUR/CHF 1,1145 +0,25% 1,1112 1,1115 -1,0% EUR/GBP 0,8976 +0,04% 0,8960 0,8967 -0,3% USD/JPY 108,40 +0,54% 107,92 107,80 -1,1% GBP/USD 1,2527 -0,40% 1,2585 1,2583 -1,9% Bitcoin BTC/USD 11.217,75 -3,06% 11.120,50 11.787,00 +201,6% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,47 57,34 -1,5% -0,87 +18,6% Brent/ICE 63,09 63,30 -0,3% -0,21 +14,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.402,06 1.414,55 -0,9% -12,50 +9,3% Silber (Spot) 15,18 15,29 -0,7% -0,11 -2,1% Platin (Spot) 826,00 835,00 -1,1% -9,00 +3,7% Kupfer-Future 2,65 2,68 -0,9% -0,03 +0,5% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/smh

(END) Dow Jones Newswires

July 05, 2019 09:06 ET (13:06 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.