Das kam relativ überraschend: Am letzten Tag der Handelswoche (Freitag, 5. Juli) teilte BMW mit, dass der Vorstandsvorsitzende Harald Krüger sein bis Ende April 2020 laufendes Mandat nicht verlängern möchte. Er stehe "für eine weitere Amtszeit nicht zur Verfügung", so BMW. Dies habe Herr Krüger am Freitag dem Aufsichtsrat mitgeteilt. BMW hielt die Meldung kurz und knapp und teilte dazu nur noch mit, dass sich der Aufsichtsrat von BMW "bei seiner nächsten Sitzung am 18. Juli 2019" mit der möglichen ... (Peter Niedermeyer)

