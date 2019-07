Mainz (ots) -



In der subtropischen Hitze der italienischen Mittelmeer-Insel Pantelleria spielt der Erotik-Thriller "A Bigger Splash", der am Dienstag, 9. Juli 2019, 23.15 Uhr, als Free-TV-Premiere im ZDF zu sehen ist. Für den Film versammelte Regisseur Luca Guadagnino mit Tilda Swinton, Ralph Fiennes, Matthias Schoenaerts und Dakota Johnson einen prominenten Cast. "A Bigger Splash" basiert lose auf dem Erotik-Thriller "Der Swimmingpool" von Jacques Deray mit Alain Delon und Romy Schneider aus dem Jahr 1969.



Rockstar Marianne Lane (Tilda Swinton) möchte sich nach einer Stimmbandoperation mit ihrem jüngeren Liebhaber Paul (Matthias Schoenaerts) in einer Villa auf Pantelleria erholen. Ob sie jemals auf die Bühne zurückkehren kann, ist fraglich. Marianne genießt die Zeit mit dem zurückhaltenden Paul, der ein ruhender Pol für sie ist. Die beiden erhalten unerwarteten Besuch von Mariannes Ex-Freund und ehemaligem Manager Harry (Ralph Fiennes), der seine attraktive siebzehnjährige Tochter Penelope (Dakota Johnson) im Schlepptau hat. Harry macht keinen Hehl daraus, dass er Marianne für sich zurückgewinnen möchte. Am Swimmingpool der Villa entspinnt sich ein kompliziertes Beziehungsgeflecht: Während zwischen Marianne und Harry die alte Leidenschaft wieder aufflammt, die Marianne zu unterdrücken versucht, zieht Penelope Paul mit ihrer lasziven Ausstrahlung in den Bann. Schon bald entsteht unter der Oberfläche ein verhängnisvoller Strudel aus Eifersucht, Leidenschaft und sexueller Besessenheit, an dessen Ende eine Leiche im Swimmingpool treibt.



