aktivsten Derivaten der Börse Stuttgart : Gold Call WKN HZ0540 http://bit.ly/2JdKP41 , AUSGEGLICHEN Nemetschek Call WKN WKN DC2335 http://bit.ly/2xypU5e , KAUF Der US Arbeitsmarkt ist wesentlich robuster als gedacht: 224.000 neue Stellen sind geschaffen worden - erwartet hatten Experten magere 160.000. Die Stundenlöhne steigen ebenfalls - wenn auch nicht so stark wie erhofft. Die Folge: Dax und Euro tendieren etwas schwächer. warum soll die Fed jetzt hektisch die Zinsen senken, so das Kalkül der Anleger - es läuft doch. Mal hören was Jerome Powell später noch sagt oder nächste Woche im Ausschuss. Den Wirtschaftsausblick mit den aktivsten Derivaten der Börse Stuttgart präsentiert Börsenmoderator Andreas Groß