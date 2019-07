Köln (ots) -



Vier Hobby-Gärtnerinnen aus Nordrhein-Westfalen laden sich gegenseitig zum Gartenfest ein. Es soll der schönste Tag ihres Sommers werden, an dem sie all das vorführen, was ihre grüne Oase zu bieten hat. In wilden und romantischen Gärten wird geackert, geerntet und gefeiert! Am Ende eines jeden Gartenfests ziehen die Gäste Bilanz - mit Punkten für Ambiente, Tischdeko und leckerem Essen! Vier Hobby-Gärtnerinnen und vier Sommerfeste. Zum Abschluss der vierteiligen Staffel wird der Garten mit dem schönsten Gartenfest gekürt.



In der ersten Folge geht es in den Hochsauerlandkreis zu Magdalene Fiebig in ihren romantischen Rosengarten. Lenes Garten ist Lebenselixier und Passion. Es ist ein 1000 Quadratmeter großer Bauerngarten mit mehr als 90 alten Rosensorten und toller Aussicht ins Land! Hier findet Björn Kroner verwunschene Ecken, selbstgezimmerte nostalgische Gartenhäuschen mit vielen Sammlerstücken - Lenes zweite Leidenschaft. Kulinarisch stehen Spargelsalat auf Erdbeer-Rosen-Vinaigrette und feine Roulade aus Rinderhüfte mit Ricotta-Limetten-Füllung auf der Speisekarte. Zum krönenden Abschluss eine Rosentorte.



Für die Sommerfeste bekommen die Gastgeber Unterstützung von Floristmeister Björn Kroner. Aufgewachsen in Haltern am See, ausgebildet in Recklinghausen und weltweit unterwegs gehört der Star-Florist zu den Besten im Land. Der Schönmacher kreiert mit den Hobbygärtnerinnen ein Gartenfest-Motto. Dafür inspiziert er Haus und Garten, sammelt Deko für das Gartenfest. Ganz nach Gartentyp und Motto wird geschmückt und gekocht, mit allem was der Garten so zu bieten hat. Björn Kroner begleitet die Vorbereitungen und kommentiert später die Feste: Wer überzeugt mit seiner Party-Idee, wer lädt zum schönsten Gartenfest? "Garten & Lecker" ist eine außergewöhnliche Sommerreise durch romantische und wilde Gärten in Nordrhein-Westfalen!



Alle Informationen unter: gartenundlecker.wdr.de



Redaktion: Helma Potthoff



Fotos finden Sie unter ard-foto.de



OTS: WDR Westdeutscher Rundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7899 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7899.rss2



Pressekontakt: Lena Schmitz WDR Kommunikation Telefon 0221 220 7121 lena.schmitz@wdr.de Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.de