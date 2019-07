Die Wall Street hat nach ihrem jüngsten Rekordlauf eine Pause eingelegt. Nachdem die US-Märkte am Donnerstag feiertagsbedingt geschlossen geblieben waren, gaben die wichtigsten Aktienindizes am Freitag wieder etwas nach. Anleger mussten verdauen, dass sich der Arbeitsmarkt im Juni von seiner starken Seite präsentiert hatte. Damit könnten die jüngsten Zinsphantasien der Anleger wieder geschwächt werden, die die Kurse zuletzt angetrieben hatten.

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial gab um 0,54 Prozent auf 26 820,02 Punkte nach. Für den marktbreiten US-Aktienindex S&P 500 ging es um 0,66 Prozent auf 2976,18 Punkte nach unten. Der Nasdaq 100 als Auswahlindex der Technologiewerte verlor 0,80 Prozent auf 7794,90 Punkte.

In den USA waren deutlich mehr Arbeitsplätze geschaffen worden als erwartet, die Stundenlöhne stiegen allerdings nicht so stark wie gedacht. "Der US-Arbeitsmarkt bleibt robust", sagte Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank. Zwar reiche das Stellenwachstum im laufenden Jahr nicht mehr an die Vorgaben des Vorjahres heran, "doch den Unternehmen ist die Einstellungslaune noch nicht vergangen."/la/he

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

