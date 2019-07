Ein Bruch darüber wird den Optimismus der Bullen stärken und so kann es zu einer Beschleunigung der Aufwärtsbewegung in Richtung des 50-Tage-SMA von 109,00 kommen. Sollte das Kaufinteresse weiter anhalten, stellen sich dem Kurs bei 109,60 und 110,00 Widerstände in den Weg. Auf dem Tageschart haben die technischen Indikatoren erst damit begonnen eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...