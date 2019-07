Hamburg/Mainz (ots) - Woche 28/19 Samstag, 06.07.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.20 auslandsjournal - die doku Das neue Brasilien - Rechtsruck unter Bolsonaro Brasilien 2019



6.05 Bankrott! Argentiniens Staatspleite 2001 Deutschland 2015



6.50 Die Regierung wird mich töten



8.20 Dokumentarfilm in ZDFinfo Wildlands - Bolivien und die Macht des Kokains



9.38 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



9.40 Dirty Dollars Kokainhandel



10.25 Momente der Geschichte Vom Kaiserreich zum Dritten Reich Deutschland 2018



11.10 Momente der Geschichte Krieg gegen die Welt Deutschland 2018



11.55 Momente der Geschichte Der totale Krieg Deutschland 2018



12.40 Böse Bauten Hitlers Architektur im Schatten der Alpen Deutschland 2016



13.25 Böse Bauten Hitlers Architektur - Spuren vom Westwall bis zur Autobahn Deutschland 2017



14.10 Tiere für die Herrenmenschen Das geheime Zuchtprogramm der Nazis Großbritannien 2014



14.55 Die Jahreschronik des Dritten Reichs 1933 bis 1935: Gleichschaltung Deutschland 2008



15.40 Die Jahreschronik des Dritten Reichs 1936 bis 1939: Der Weg zum Krieg Deutschland 2008



16.25 Die Jahreschronik des Dritten Reichs 1939 bis 1942: Krieg und Vernichtung Deutschland 2008



( weiterer Ablauf ab 17.15 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Helden der Propaganda Sportler in der NS-Zeit Deutschland 2016



22.25 ZDF-History Krieg der Zeichner Deutschland 2015



22.55 ZDF-History Der Nürnberger Prozess Deutschland 2016



23.40 Die Jahreschronik des Dritten Reichs 1933 bis 1935: Gleichschaltung Deutschland 2008



0.20 Die Jahreschronik des Dritten Reichs 1936 bis 1939: Der Weg zum Krieg Deutschland 2008



1.05 Die Jahreschronik des Dritten Reichs 1939 bis 1942: Krieg und Vernichtung Deutschland 2008



1.50 Die Jahreschronik des Dritten Reichs 1942 bis 1945: Der Untergang Deutschland 2008



2.35 Projekt Natter - Hitlers letzte Wunderwaffe Deutschland 2013



3.15 Tiere für die Herrenmenschen Das geheime Zuchtprogramm der Nazis Großbritannien 2014



4.00 Hitlers Reich privat Kinder unterm Hakenkreuz Deutschland 2017



( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen )



Woche 28/19 Sonntag, 07.07.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



6.55 Tödliche Rennen - Viel PS und keine Skrupel



7.40 Die Feuerwache Lebensretter zwischen Wahn und Sinn



8.25 Einsatz für Christoph 29



9.10 Die Feuerwache Alarm in Hamburg Deutschland 2013



9.53 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



9.55 Um Leben und Tod - Dauereinsatz für den Notarzt Deutschland 2018



10.40 ZDF.reportage Die Bergwacht Rettungseinsatz am Watzmann Deutschland 2015



11.10 ZDF.reportage Reicht die Rente? Was vom Arbeitsleben übrig bleibt Deutschland 2019



( weiterer Ablauf ab 11.45 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Escobars Vollstrecker - Geständnisse eines Killers



22.25 Dirty Dollars Kokainhandel



23.10 Dokumentarfilm in ZDFinfo Wildlands - Bolivien und die Macht des Kokains



0.30 Drogenkrieg auf den Philippinen



1.15 Mexikos schmutziger Drogenkrieg



1.55 Police Patrol - Gefährliches Pflaster Im Drogenkampf



2.40 Crystal Meth: Die Horror-Droge Deutschland 2014



3.25 Endstation Crystal - Leben in der Drogenhölle Deutschland 2017



4.10 Legal Highs - Todesdrogen aus dem Internet Deutschland 2018



4.55 Escobars Vollstrecker - Geständnisse eines Killers



Woche 28/19 Montag, 08.07.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.40 1491 - Amerika vor Kolumbus Die ersten Menschen Kanada 2017



6.25 1491 - Amerika vor Kolumbus Jäger und Bauern Kanada 2017



7.10 1491 - Amerika vor Kolumbus Wissen und Macht Kanada 2017



7.55 1491 - Amerika vor Kolumbus Verlorene Welt Kanada 2017



8.38 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



8.40 Mörderjagd Die Sklavenhalter



9.25 Mörderjagd Späte Rache



10.10 Mörderjagd Grenzenlose Gier



10.55 Mörderjagd Tödliche Leidenschaft



11.40 Mörderjagd Kalte Rache Frankreich 2016



12.25 Mördern auf der Spur Leiche gesucht Deutschland 2016



12.55 Mördern auf der Spur Wenn Frauen morden Deutschland 2016



( weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Die Entstehung der Erde Tödliche Eruptionen



22.25 Terra X Wilder Planet: Vulkane Deutschland 2013



23.10 Terra X Wilder Planet: Erdbeben Deutschland 2013



23.55 Terra X Wilder Planet: Stürme Deutschland 2013



0.35 heute journal



1.05 Terra X Pioniere: Siegeszug der Düsenjets Deutschland 2012



1.50 Terra X Pioniere: Stahlkrieg an der Ruhr Deutschland 2012



2.35 Panzer! Der Erste Weltkrieg Deutschland 2017



3.20 Panzer! Der Zweite Weltkrieg Deutschland 2017



4.05 Panzer! Werkzeug der Unterdrückung Deutschland 2017



4.50 Panzer! Gefecht und Geschäft Deutschland 2017



OTS: ARD ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/22512 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_22512.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121