New York - Die Wall Street hat nach ihrem jüngsten Rekordlauf eine Pause eingelegt. Nachdem die US-Märkte am Donnerstag feiertagsbedingt geschlossen geblieben waren, gaben die wichtigsten Aktienindizes am Freitag wieder etwas nach. Anleger mussten verdauen, dass sich der Arbeitsmarkt im Juni von seiner starken Seite präsentiert hatte. Damit könnten die jüngsten Zinsphantasien der Anleger...

Den vollständigen Artikel lesen ...