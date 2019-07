Die SpVgg Unterhaching kann bei ihrem geplanten Börsengang auf Einnahmen von 7,7 Millionen Euro hoffen. Wie der Fußball-Drittligist am Freitag mitteilte, bietet er Investoren rund 950 000 Aktien zu einem Preis von 8,10 Euro an. Das öffentliche Angebot an der Börse München beginnt demnach am 15. Juli und soll voraussichtlich am 26. Juli enden.

