Wolfsburg (ots) - Vertragsverlängerung die Dritte: Nach Josuha Guilavogui und Jerome Roussillon hat auch Wout Weghorst dem VfL Wolfsburg die Zusage bis 2023 gegeben und seinen ohnehin bis 2022 laufenden Vertrag vorzeitig um ein weiteres Jahr verlängert. Mit 17 Treffern ist der Niederländer der Rekord-Torschütze der Wölfe in der gerade zu Ende gegangenen Bundesliga-Saison. VfL-Sportdirektor Marcel Schäfer: "Das ist eine weitere gute Nachricht für alle VfL-Fans. Wout hat die Entwicklung, die er in Alkmaar genommen hat, mit konstant guten Leistungen in dieser Saison bestätigt und fortgeführt. Darüber hinaus verkörpert er auf dem Platz Leidenschaft und absoluten Einsatzwillen. Mit dieser Mentalität passt er hervorragend zum VfL Wolfsburg, insofern freuen wir uns auf die langfristige Zusammenarbeit."



"Die richtige Entscheidung"



Der 26 Jahre alte Stürmer wechselte zu Beginn der vergangenen Saison vom AZ Alkmaar zu den Wölfen, für die er bisher bei allen Bundesliga-Spielen zum Einsatz kam - und zum VfL-Top-Torjäger wurde. 17 Treffer stehen auf dem Bundesliga-Konto der Nummer 9, sieben weitere Treffer bereitete er vor. Auch im DFB-Pokal steuerte der Niederländer ein Tor für die Grün-Weißen bei. "Als ich im Sommer nach Wolfsburg gekommen bin, habe ich schnell gemerkt, dass ich mit meinem Wechsel die richtige Entscheidung getroffen habe. Meine Familie und ich fühlen uns hier sehr wohl und ich genieße jede einzelne Minute, die ich mit diesem tollen Team auf dem Platz stehen darf. Deshalb habe ich mich sehr darüber gefreut, meinen Vertrag beim VfL verlängern zu können und werde alles dafür geben, in den nächsten Jahren mit der Mannschaft weiter erfolgreich zu sein", so Weghorst.



