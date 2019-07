München (ots) - "Ich gratuliere Joachim Knuth sehr herzlich zur Wahl zum Intendanten des NDR. Mit ihm rückt ein sehr erfahrener Journalist und Medienmanager an die Spitze der Vier-Länder-Anstalt. Für sein neues Amt wünsche ich ihm viel Erfolg und freue mich auf die Zusammenarbeit in der ARD."



