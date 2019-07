Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt ist zum Wochenschluss unter die Räder gekommen. Nachdem der SMI bis dato alle Handelstage der Woche mit einem Plus abschloss oder das hohe Niveau zumindest halten konnte, gab er am Freitag deutlich ab. Am Dienstag hatte der Schweizer Leitindex noch erstmals über 10'000 Punkten geschlossen. ...

