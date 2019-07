DAX: Kommt fast sicher geglaubte Fed-Leitzinssenkung doch nicht?

Am heutigen Freitag notierte der DAX lange Zeit im Bereich des Vortagesschlusses. Positiv ausgefallende US-Arbeitsmarktdaten drückten das wichtigste deutsche Börsenbarometer jedoch am Nachmittag deutlich in die Tiefe.

Das war heute los. Die US-Regierung hatte für den Monat Juni einen Stellenaufbau außerhalb der Landwirtschaft von 224.000 Arbeitsplätzen gemeldet. Marktexperten hatten laut Dow Jones Newswires im Schnitt gerade einmal mit 165.000 Stellen gerechnet. Für den Geschmack vieler Anleger sind die Daten zu gut ausgefallen.

Schließlich erhöht sich damit die Wahrscheinlichkeit, dass die US-Notenbank Fed bei ihrer Sitzung Ende Juli auf eine Leitzinssenkung verzichtet. Genau diese Aussicht hatte zusammen mit der Hoffnung auf eine Lösung im Handelsstreit zwischen den USA und China den Märkten in den vergangenen Tagen reichlich Auftrieb verliehen. Jetzt müssen Anleger wieder um ihre fast schon sicher geglaubte Leitzinssenkung bangen.

Das waren die Tops & Flops. Trotz des negativen Marktumfelds konnte sich die Linde-Aktie (WKN: A2DSYC / ISIN: IE00BZ12WP82) im DAX noch relativ gut aus der Affäre ziehen. Das Papier kletterte zeitweise um etwas mehr als 1 Prozent in die Höhe, nachdem sich der Wert in den vergangenen Tagen eher seitwärts bewegt hatte.

