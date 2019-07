Bonn/Köln (ots) - Der Leiter der FIU, Christof Schulte, lädt hierzu zu einer Pressekonferenz ein.



Termin: 9. Juli 2019



Ort: Zollkriminalamt, Bergisch Gladbacher Str. 837, 51069 Köln, Gebäude 5, Multimediaraum



Beginn: 11:00 Uhr (Einlass ab 10:30 Uhr)



Im Rahmen des Medientermins besteht ab 10:30 Uhr Zugang zum Multimediaraum. Der Zutritt zum Gelände ist aus Sicherheitsgründen nur akkreditierten Medienvertretern gestattet. Aus organisatorischen Gründen ist es deshalb zwingend erforderlich, Ihre Teilnahme schriftlich bis zum 8. Juli 2019 bei der Generalzolldirektion (pressestelle.gzd@zoll.bund.de) anzumelden. Bitte geben Sie dabei folgende Daten an: Name, Vorname, Geburtsdatum, Redaktion, Telefonnummer, E-Mail-Adresse.



Kontakt für organisatorische Fragen siehe unten.



