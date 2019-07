Bei der Allianz-Aktie geht der Höhenflug weiter. Nach dem Dividendenabschlag vom 9. Mai war der Kurs etwas zurückgekommen, doch seit Anfang Juni bestimmen die Käufer wieder das Geschehen. Am Dienstag haben sie den Kurs auf ein neues Allzeithoch ansteigen lassen und in den Tagen danach weitere Bestmarken folgen lassen. Am Freitag wurde sogar die 218,00-Euro-Marke geknackt. Dementsprechend ist das Chartbild bullisch einzuschätzen. Der Kurs verläuft oberhalb der 50-Tagelinie (EMA50) und der Supertrend ... (Alexander Hirschler)

