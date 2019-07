Die Osram-Aktie hat zwischen Mitte Februar und Mitte Juni starke Verluste hinnehmen müssen, doch zuletzt zeigte die Kurve wieder nach oben. In dieser Woche hat das Unternehmen bestätigt, dass es ein verbindliches Übernahmeangebot der Finanzinvestoren Bain Capital und The Carlyle Group erhalten habe und dieses unterstütze. Je Anteilsschein werden 35,00 Euro geboten. An der Börse blieben diese Nachrichten nicht ohne Folgen, die Aktie legte kräftig zu und notiert aktuell bei 33,09 Euro. Das Chartbild ... (Alexander Hirschler)

