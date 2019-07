Wochenrückblick KW27: Gute Arbeitsmarktdaten sorgen für Anlegerfrust, Fed könnte auf Juli-Leitzinssenkung verzichten

Die Hoffnung auf eine Lösung im Handelsstreit zwischen China und den USA sowie die für Ende Juli erwartete Leitzinssenkung der Fed haben den Märkten Auftrieb verliehen und dem DAX das ein oder andere Jahreshoch beschert. Umso größer war die Enttäuschung am Markt über gute Juni-US-Arbeitsmarktdaten. Schließlich bedeutet dies, dass eine Fed-Zinssenkung etwas unwahrscheinlicher wird.

Deutschland

Auch im Monat Juni war die Wirecard-Aktie der meist gehandelte Anteilsschein an der Tradegate Exchange. Der Orderbuchumsatz lag bei 748 Mio. Euro. Mehr dazu hier.

Zuletzt stellten sich Marktteilnehmer die Frage, was die Nordex-Aktie aufhält. Schließlich kann der Hamburger Windturbinenhersteller seit geraumer Zeit mit einer deutlich verbesserten Auftragslage aufwarten. Am Mittwoch gelang dem TecDAX- und SDAX-Papier nun der erhoffte Durchbruch. Mehr dazu hier.

Die MorphoSys-Aktie kam zuletzt trotz positiver Studiendaten beim Martinsrieder Biotechnologieunternehmen kaum vom Fleck. Auch weil der Wechsel an der Unternehmensspitze einige Marktteilnehmer auf dem falschen Fuß erwischte. Doch jetzt will MorphoSys dank eines eigenen Medikaments so richtig durchstarten. Mehr dazu hier.

