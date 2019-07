Während andere unter Wirtschaftskrisen ächzen, gilt Bolivien als Hort von Stabilität und Wachstum in Südamerika. Doch die Abhängigkeit von Erdgasexporten und die Krisen der Nachbarländer bedrohen den Wohlstand.

Während des Wirtschaftsbooms in Bolivien konnte Abraham Rodríguez seinen kleinen Schuhladen in den vergangenen Jahren zu einer Fabrik mit mehr als einem Dutzend Mitarbeitern ausbauen. Doch diese Zeiten sind vorbei. Heute kann er nur noch einen Arbeiter beschäftigen. Die steuerfreie Einfuhr von Waren und der Schwarzmarkt hätten seinem Umsatz geschadet, und er habe sich verschulden müssen, sagt Rodríguez, der sein Geschäft in der Hauptstadt La Paz betreibt. "Mein Leben war vor zehn Jahren besser. Es gab Umsatz, und der Schuhladen ist gewachsen. Heute ist der Markt geschrumpft. Meine Angestellten sind gegangen, weil ich es mir nicht mehr leisten konnte, ihre Gehälter zu zahlen."

Während Nachbarländer unter Wirtschaftskrisen ächzen, ist Bolivien noch immer ein seltener Hort von wirtschaftlicher Stabilität und Wachstum in Südamerika. Seit dem Amtsantritt von Präsident Evo Morales vor mehr als zwölf Jahren ist die Armutsrate im ärmsten Land Südamerikas stetig zurückgegangen. Dazu trugen eine steigende Erdgasförderung bei, sowie hohe Preise für Gas und andere Bodenschätze, die in Bolivien abgebaut werden.

Doch Morales' Wirtschaftsmodell steht Experten zufolge vor großen Herausforderungen. Dazu zählen eine wachsende Verschuldung, schwindende Rücklagen und ein Verfall der Währungen der wichtigsten Handelspartner des Landes. Manche Bolivianer spüren die Folgen bereits.

In den vergangenen Jahren schlossen laut der Vereinigung von Mikro- und Kleinunternehmen in Bolivien etwa 45.000 Werkstätten von Handwerkern. Die Vereinigung schätzt den Verlust in ihrem Sektor auf jährlich mehr als zwei Milliarden Dollar (1,8 Milliarden Euro), was etwa fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) entspricht.

Tausende Handwerker und andere Arbeiter wechselten den Beruf und wandten sich dem Handel zu, da der Verkauf von importierter Elektronik und anderen Waren aus China ...

