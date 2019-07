Im Mai wurde die TV-Köchin ins Europaparlament gewählt. In Brüssel will die Österreicherin nun ihre Themen Ernährung und Landwirtschaft vorantreiben.

Quinoa, geraspelte Karotten, Salat und ein Stück Räucherfisch - der Mittagsteller von TV-Köchin und Politik-Quereinsteigerin Sarah Wiener in der Kantine des EU-Parlaments ist voll mit Nahrungsmitteln, die man gemeinhin als "gesund" bezeichnet. Sie schaut sich im Restaurant um. "Politiker neigen manchmal zu einem gewissen Übergewicht", sagt die 56-Jährige.

Das sei aber auch kein Wunder, wenn man permanent sitze und dann Nervennahrung für die Konzentration brauche. Die Themen Ernährung und Landwirtschaft sind nun auch ihre politischen Steckenpferde.

Im Mai wurde Wiener für die österreichischen Grünen in das Parlament gewählt. "Ab heute geht's los mit der Politik", sagt die Fernsehköchin. In Brüssel habe sie zwar schon ein paar Fraktionssitzungen gehabt. Bei der konstituierenden Sitzung in Straßburg habe sie nun aber zum ersten Mal alle ihre Kollegen gesehen.

Auch einen ersten politischen Kompromiss habe sie schon machen müssen, erklärt die Österreicherin - und auf die Mitgliedschaft ...

