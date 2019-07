Etienne du Plessis wird Area Manager Afrika Ausbau der Kooperation mit Studenten der TU Bergakademie Freiberg Frankfurt am Main, 06.07.2019: Die Deutsche Gesellschaft für Wertpapieranalyse GmbH (DGWA) baut ihre Aktivitäten im Geschäftsbereich Rohstoffe aus. Vor dem Hintergrund der stetig steigenden Bedeutung des Rohstoffsektors, sowohl an den Kapitalmärkten als auch in der Industrie, expandiert die DGWA in den afrikanischen Markt und intensiviert die Zusammenarbeit mit Studenten von Deutschlands führender Bergbauuniversität, der TU in Freiberg. Der Südafrikaner Etienne du Plessis wird Area Manager Afrika und aus Frankfurt und auch in Afrika selbst die DGWA Aktivitäten auf dem rohstoffreichen Kontinent vertreten. Die DGWA wird somit in der Lage ...

